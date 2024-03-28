Путін використовує риторику про тероризм для підтримки війни в Україні - аналітики ISW

Російська влада посилить риторику про ймовірні західні та українські загрози, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні, особливо після теракту в "Крокус Сіті Холл" під Москвою.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Слідчий комітет і Генеральна прокуратура РФ заявили 27 березня, що розглянуть звернення Держдуми щодо розслідування американського і західного фінансування та організації терористичних атак проти Росії. Офіційні особи регулярно називають українські удари по законних військових цілях в окупованій Україні та Росії тероризмом і постійно стверджують, що західні особи допомагають організовувати ці удари", - йдеться у звіті.

Слідком, Генпрокуратура і депутати Держуми РФ, які виступили із цим зверненням, прямо не посилалися на напад у "Крокус Сіті Холі". Проте кремлівські чиновники раніше пов'язували Україну і Захід з атакою. Кремль може утриматися від офіційного звинувачення, оскільки всі наявні докази продовжують вказувати на те, що ІДІЛ з більшою ймовірністю несе відповідальність за напад.

"Кремль прагне скористатися ширшими соціальними страхами і гнівом росіян після нападу на "Крокус Сіті Холл", зображуючи Україну, США і Захід як безпосередні терористичні загрози. Сприйняття причетності України і Заходу до нападу в "Крокус Сіті Холі" збільшить внутрішню підтримку війни в Україні, тож російські чиновники будуть посилатися на більш широке розуміння того, що вони вважають тероризмом, щоб і надалі зображати українців терористами, а Захід - спонсором тероризму", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо:

22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік". До ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України.

23 березня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його "найжорстокішою за останні роки атакою".

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту.

Станом на 25 березня офіційна кількість загиблих сягнула 133 людини.

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