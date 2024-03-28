Якому знаку зодіаку пощастить 29-30 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 29 та 30 березня?

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, сприятливий для будь-яких починань, але оскільки один із цих днів випадає на робочий день, а другий на вихідний, можна припустити, що справи, якими потрібно зайнятися, виявляться робочими та домашніми відповідно. Важливо також приділити максимум часу близьким людям, про яких – у запалі трудового ентузіазму – ми часто забуваємо.

Терези

Терези цього дня помітять, що їхнє життя поступово змінюється на краще: кількість позитивних процесів перейде в якість, і доленосні зрушення вже не вдасться ігнорувати, вдаючи, що їх немає. Можливо, зміни відбуваються повільніше, ніж того хотілося б представникам знака, але в цьому є й позитивні моменти: вони не впадуть на голову блискавично, а завдяки плавній течії дозволяють людині звикнути до того, що відбувається.

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