Росія вдарила безпілотниками по Полтавській області: є кілька влучань

Вночі проти суботи, 30 березня, російська окупаційна армія атакувала Полтавську область безпілотниками Shahed. Сталися влучання по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російського удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі проти 30 березня ЗС РФ атакували Україну дронами та ракетами. Російські БпЛА були зафіксовані на території Херсонської, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

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