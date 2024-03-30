Дроны атаковали в Днепропетровскую область: какие последствия

Потерпевших нет.
Ночью 30 марта силы ПВО четыре беспилотника в Днепропетровской области. Впрочем, произошло падение обломков. В результате поврежден элеватор.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак
По словам Лысака, на территории элеватора возник пожар. Ее пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.
Отмечается, что два БПЛА уничтожили в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском.
Кроме того, Красногригорьевскую общину в Никопольщине враг обстрелял из артиллерии. Люди невредимы. Также утром оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.
Напомним, ночью на 30 марта ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами. Российские БПЛА были зафиксированы на территории Херсонской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей.