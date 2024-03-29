Зеленський зібрав РНБО в оновленому складі і назвав п'ять завдань

Президент Володимир Зеленський зустрівся із працівниками Ради національної безпеки і оборони.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Розпочинаємо оновлену роботу РНБО", - заявив президент.

Під час зустрічі Зеленський назвав п'ять завдань.

"Перше - більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - сказав глава держави.

Другим пунктом Зеленський назвав "продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО".

Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни.

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.

І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони та призначив на його місце очільника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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