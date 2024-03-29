До України повернули тіла 121 загиблого військового

Після встановлення осіб загиблих тіла передадуть рідним для поховання.
До України повернули тіла ще 121 загиблого військовослужбовця.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку", – вказано у повідомленні.
У штабі зазначили, що представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
"Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання", – інформує відомство.
За даними Координаційного штабу, станом на жовтень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.
В Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.
Нагадаємо, наприкінці січня цього року до України повернули тіла 77 загиблих захисників.
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