До України повернули тіла 121 загиблого військового

Після встановлення осіб загиблих тіла передадуть рідним для поховання.

До України повернули тіла ще 121 загиблого військовослужбовця.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку", – вказано у повідомленні.

У штабі зазначили, що представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

"Після ідентифікації тіла наших оборонців передадуть родинам для гідного поховання", – інформує відомство.

За даними Координаційного штабу, станом на жовтень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

В Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року до України повернули тіла 77 загиблих захисників.

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