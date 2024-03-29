З програмою "Тагліт" українці можуть провести незабутні канікули

З'явилася унікальна можливість для українців відправитися в Ізраїль з тих країн, в яких вони знаходяться або звідки можуть вилетіти. Незважаючи на обставини в обох країнах, програма Тагліт продовжує дарувати поїздки та надає можливість українській молоді з єврейськими корінням обирати подорожі з різних країн Європи, Кіпру та Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки вильоти з України в даний час неможливі.

В Ізраїлі, безумовно, є на що подивитися. У столиці держави, Єрусалимі, тісняться пам'ятки одразу декількох світових релігій: храми, мечеті, синагоги, розташовані по сусідству з широкими бульварами і нескінченними ринками. Приваблива країна для відвідування і з точки зору пляжного відпочинку, який тут доступний мандрівникам цілий рік. Не можна не відзначити, що тут розташовані одні з найкращих в світі медичні установи та знамените Мертве море, де можна поправити здоров'я. Знаєте як кажуть? "Тель-Авів гуляє, Єрусалим молиться, Хайфа працює". Так коротко можна сказати про дивовижну країну – Ізраїль. Це компактна та, водночас, дуже різноманітна країна.

Нехай у багатьох не завжди є час самостійно організувати поїздку, унікальна програма "Тагліт" зробить це за вас та подарує приголомшливу можливість вирушити в десятиденну подорож до Ізраїлю абсолютно безкоштовно. Ви поринете з головою в усі барви та таємниці цієї теплої країни і скуштуєте смачні страви, які полюбилися у всьому світі. Відчуваєте, що пора змінити умови? Тоді "Тагліт" – це прекрасна пропозиція для літнього "відкриття".

Чому треба поїхати до Ізраїлю разом із "Тагліт"?

Мета проекту "Тагліт" – щоб молодь єврейського походження з усього світу мала шанс розкрити свою національну ідентичність, з'їздивши до Ізраїлю і подивившись на нього з різних боків, – від історичних пам'яток до сучасності. "Тагліт" дарує 10 безкоштовних днів, але з деякими умовами.

Для участі в програмі потрібно мати єврейське походження. Хтось із ваших батьків або бабусь чи дідусь повинні мати єврейське коріння. Якщо ви вже були в Ізраїлі раніше, це не буде проблемою. Претендувати на поїздку не можуть лише ті, хто прожив в країні більше трьох місяців або має громадянство Ізраїлю. У подорож можуть вирушити молоді люди від 18 до 27 років.

Чи безпечно зараз подорожувати в Ізраїль?

Незважаючи на те, що Ізраїль, як і раніше, залучений до триваючого конфлікту, Тагліт проводить свої поїздки в постійній координації з ЦАХАЛ (Армія Оборони Ізраїлю) і Службою Тилу. Тагліт бачить безпеку своїх учасників своїм пріоритетом і вносить необхідні зміни до маршрутів подорожей, але мандрівники зможуть насолодитися красою Єрусалима, Тель-Авіва, Масади, Мертвого моря, Галілейського моря, Хайфи і Середземноморського узбережжя.

Тагліт проводить свої поїздки з 1999 року і має великий досвід складання безпечних і захопливих подорожей навіть під час конфліктів. Уже цього року, з 4 січня 2024 року на програмі побувало понад півтори тисячі учасників із різних країн.

Що цікавого підготував для вас "Тагліт"?

Ізраїльська історія – це тисячі років, місць, подій та легенд. Все це можна вивчати роками. Ми підготували найяскравіші місця та пам'ятки, які легко можна встигнути відвідати за 10 днів. Ви дізнаєтесь, що є в країні, як збирають в пустелі по два врожаї фруктів на рік, як вміють розважатися, як ніде на Близькому Сході. "Тагліт" пропонує незабутню поїздку для української молоді з єврейським корінням. Ви обов’язково побачите:

Стіну Плачу в Єрусалимі. Віра в диво і сьогодні приводить сюди людей з усіх куточків світу. Щоб проникнути в саму суть, ви відвідаєте головну святиню в іудаїзмі і одну з найвідоміших релігійних пам'яток Ізраїлю, яку може побачити не тільки вірянин, але і будь-хто охочий. Вважається, що частина подій, описаних в Старому завіті, книгах, священних для іудеїв і християн, відбувалася саме на Храмовій горі, яку кільцем оточувала Стіна. Не менш священним є це місце і для мусульман. Нагорі, на місці Першого Храму, зараз розташована третя за ступенем значущості святиня – мечеть Купол Скелі, всередині якої є камінь, який виступає. Вже дві тисячі років паломники з усього світу приходять сюди помолитися.

Тель-Авів - Яффа. Це столиця середземноморських насолод. Тут зібрані таємниці стародавньої Яффи, світські плітки, музейні скарби, розкішний пляжний відпочинок, вечори в Будинку Опери, ночі в секретних барах. Звідси ви не поїдете розчарованими.

Ринок Махане Ієгуда. Розкішний єрусалимський ринок "Махане Ієгуда" (Табір Ієгуди), розкинув строкаті ряди між вулицями Яффо і Агріпас. Це найстаріший ринок країни, заснований у 1887 року. Він засліплює фарбами, зводить з розуму пряними ароматами, приголомшує звуками багатоголосого натовпу – одним словом, це східний базар у всій своїй красі, не відвідавши який не можна скласти повного уявлення ні про місто, ні про країну, ні про народ.

Музей Ізраїлю. Це один з найважливіших музеїв країни, в якому зберігаються знамениті Сувої Мертвого моря, а також є велика колекція іудаїстського та європейського мистецтва. Тут більше 500 000 експонатів! Музей Ізраїлю в Єрусалимі славиться величезною колекцією археологічних знахідок, об'єктів етнографії, а також шедеврів єврейського народу та світового мистецтва.

Меморіал Голокосту Яд ва-Шем. Національний меморіал Катастрофи і Героїзму на Горі Пам'яті в Єрусалимі – це найбільший музей Голокосту у світі. Будьте готові до глибокого душевного потрясіння, без якого неможливо зрозуміти Ізраїль і усвідомити силу єврейського народу, який по-справжньому вміє пам'ятати.

Бахайські сади в Хайфі. Гідний претендент на звання восьмого дива світу – це сади в Хайфі, які висять, – місце паломництва послідовників бахаїзму. 19 зелених терас від Храму Баба по схилу Кармель до Середземного моря. Це унікальне місце з особливою аурою. Його головне завдання – змусити відвідувача подумати, що це місце незвичайне, в ньому є щось особливе.

Мертве море. Де можна читати книгу, лежачи на хвилях, як на дивані? А від душі вивалятися у грязі, щоб вас при цьому ще й похвалили за ведення здорового способу життя? За легендою, Мертве море було притулком для короля Давида. До того ж, це один з перших курортів у світі, а також постачальник великої різноманітності продуктів, від бальзамів для єгипетської муміфікації, до всіляких добрив. Мертве море – це той випадок, коли приємне так легко поєднати з корисним.

Фортеця Масада. Тут збереглися історичні декорації – триярусний Північний палац Ірода, лазня з мозаїчною підлогою і фресками на стінах, скельні резервуари з водою і синагога. Сьогодні саме тут ізраїльтяни приймають військову присягу: "Масада більше не впаде!".

Махтеш Рамон. Стояти на краю найбільшого ерозійного кратера в світі – це можна розповідати друзям нескінченно. Це геологічний феномен. Махтеш Рамон виник близько 200 мільйонів років тому через вітри і дощі. Тут є центр відвідувань, оглядовий майданчик і обсерваторія. Можна заскочити і на ферму альпак – вона розташована майже біля кратера.

Окрім цієї дивовижної програми, Ізраїль може похвалитися смачною кухнею, в якій поєднуються східні традиції цих місць і рецепти, які привезли з собою євреї з діаспор з усього світу. Думаєте це все? "Тагліт" приготував багато сюрпризів, які залишаться у ваших спогадах назавжди. Тож не зволікайте!

Не пропустіть унікальну можливість, яку Тагліт створив спеціально для українців - поїхати на Тагліт цього літа з Європи! Будуть вильоти з Польщі, Німеччини, Швеції, Кіпру та Еміратів.

З ким поїхати на Тагліт, якщо ви з України?

Єдині офіційні партнери проекту в Україні наразі — це представники студентської організації Hillel CASE. Ізраїль займає особливе місце в житті Hillel CASE, а програма «Тагліт» є головним інструментом, який допомагає Гілелям в різних містах України встановити міцний духовний зв'язок студентів із Ізраїлем, що, у свою чергу, є одним із головних завдань організації.

З 2009 й до сьогодні 4000+ студентів організації відвідали Ізраїль у рамках цього унікального проекту. Також для всіх учасників проекту Hillel CASE проводить спеціальні програми та семінари до та після поїздки.

Ви можете звернутися за підтримкою в організації вашої подорожі в будь-який Гілель України — центри є в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі.