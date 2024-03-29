Олена Гребенюк шокувала, як 10 років тому помер її наречений: "Це сталося раптово"

Відома українська оперна співачка Олена Гребенюк розповіла про втрату нареченого Каро Дадаяна, з яким 10 років тому готувалася до весілля.

У відвертому інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" виконавиця розповіла про болісну втрату коханої людини. Це трапилося близько 10 років тому. За словами Олени, її нареченого намагалися врятувати лікарі, але, на жаль, у нього стався серцевий напад. Втім, на здоров'я чоловік зірки не скаржився.

Олена Гребенюк і Каро Дадаян. Фото: Facebook Олени Гребенюк

"Це сталося раптово. Мені було 36-37 років. Зараз мені 48 років. Вже 10 років його немає. Ми готувалися до весілля. Дві дорослих людини, в котрих є діти. Це було 2 лютого. Це життя, воно триває. Якщо ти вже це пережив, усвідомив, що так відбулося, що нічого не змінити… У нього був серцевий напад. Мені лікарі казали, що близько години – півтори його витягували з цього стану, але не змогли. Нічого не зробили. Це пів години", – поділилася Олена Гребенюк.

Каро Дадаян. Facebook Олени Гребенюк

Зазначимо, з Каро Дадаяном оперна діва була разом протягом п'яти років.

Нагадаємо, раніше Олена Гребенюк зізналася, що вперше виходить заміж. Артистка розповіла про свій статус нареченої і як познайомила нового коханого зі своєю мамою.

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