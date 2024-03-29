Алена Гребенюк шокировала, как 10 лет назад умер ее жених: "Это произошло внезапно"

Известная украинская оперная певица Алена Гребенюк рассказала о потере жениха Каро Дадаяна, с которым 10 лет назад готовилась к свадьбе.

В откровенном интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" исполнительница рассказала о болезненной потере возлюбленного. Это произошло около 10 лет назад. По словам Алены, ее жениха пытались спасти врачи, но, к сожалению, у него случился сердечный приступ. Впрочем, на здоровье мужчина звезды не жаловался.

Алена Гребенюк и Каро Дадаян. Фото: Facebook Алены Гребенюк

"Это произошло внезапно. Мне было 36-37 лет. Сейчас мне 48 лет. Уже 10 лет его нет. Мы готовились к свадьбе. Два взрослых человека, у которых есть дети. Это было 2 февраля. Это жизнь, она длится. Если ты уже это пережил, осознал, что так произошло, что ничего не изменить… У него случился сердечный приступ. Мне врачи говорили, что около часа – полтора его вытаскивали из этого состояния, но не смогли. Ничего не сделали. Это пол часа", – поделилась Елена Гребенюк.

Каро Дадаян. Facebook Алены Гребенюк

Отметим, что с Каро Дадаяном оперная дева была вместе в течение пяти лет.

Напомним, Алена Гребенюк призналась, что впервые выходит замуж. Артистка рассказала о своем статусе невесты и как познакомила нового возлюбленного со своей мамой.

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