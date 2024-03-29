Российские самолеты уронили еще две бомбы на Белгородскую область

Российские самолеты в двух населенных пунктах Белгородской области в последние дни уронили две авиабомбы ФАБ-250.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ASTRA.

По информации журналистов, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать.

Напомним, 22 марта ФАБ-250 обнаружили в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в 5 километрах от села Казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет.

Отмечается, что в регионе произошло уже шесть подобных инцидентов только за последнее время.

В ночь на 29 марта в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о попадании в многоэтажку.

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