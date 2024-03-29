Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские самолеты уронили еще две бомбы на Белгородскую область

Российские самолеты уронили еще две бомбы на Белгородскую область

Белгород во время одной из атак / Фото: Associated Press

Местных жителей не эвакуировали.

Российские самолеты в двух населенных пунктах Белгородской области в последние дни уронили две авиабомбы ФАБ-250.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ASTRA.

По информации журналистов, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать.

Напомним, 22 марта ФАБ-250 обнаружили в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в 5 километрах от села Казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет.

Отмечается, что в регионе произошло уже шесть подобных инцидентов только за последнее время.

В ночь на 29 марта в российском Белгороде прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о попадании в многоэтажку.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация