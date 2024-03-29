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Російські літаки впустили ще дві бомби на Бєлгородську область

Російські літаки впустили ще дві бомби на Бєлгородську область

Бєлгород під час однієї з атак / Фото: Associated Press

Місцевих жителів не евакуювали.

Російські літаки у двох населених пунктах Бєлгородської області останніми днями впустили дві авіабомби ФАБ-250.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

За інформацією журналістів, 27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постников Корочанського району. Мешканців вирішили не евакуювати.

Нагадаємо, 22 березня ФАБ-250 виявили в районі села Шалаєво Валуйського міського округу. Цього ж дня таку саму авіабомбу виявили за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу. В обох випадках жителів не евакуювали, боєприпаси вилучили, постраждалих немає.

Зазначається, що в регіоні сталося вже шість подібних інцидентів тільки за останній час.

У ніч проти 29 березня у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про влучання у багатоповерхівку.

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