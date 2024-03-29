Скільки років можна зберігати консервацію: чим небезпечні старі соління

Напевно, у кожної української господині стоїть кількадесят баночок домашніх заготовок у погребі. Адже консервація – це чудовий спосіб зберегти смак та користь продуктів упродовж кількох років. Втім, варто бути обачними і слідкувати за якістю своїх консервів, щоб не отруїтися. Розповідаємо, скільки часу можна зберігати консервацію, коли варто викидати соління, як правильно зберігати домашні заготовки.

Скільки років можна зберігати домашню консервацію

Якщо дотримуватися всіх правил зберігання домашніх заготовок, тоді консервація зберігається у відмінному стані від 2 до 5 років. Термін її придатності залежатиме від способу приготування і самого продукту.

Наприклад, якщо це мариновані овочі, соуси, лечо, то їх можна зберігати 2 роки. А якщо це ягідний компот з кісточками, то його термін придатності значно менший, бо з часом смак лише погіршуватиметься.

Яку консервацію варто викидати навесні

Це компоти й варення, які приготовані з кісточками. Термін придатності такої консервації становить не більше 8 місяців. Якщо зберігати такі продукти довше, то в них може утворитися амигдалін, який згодом перетворюється на токсичну синильну кислоту. Гриби. Таку консервацію треба зберігати не більше 12 місяців. Зіпсовані заготовки. Якщо на банках здута кришка, сама консервація має підозрілий запах, скаламутнів чи став густим розсіл, тоді продукт не можна вживати і варто викинути.

Як правильно зберігати домашню консервацію

Аби подовжити термін придатності домашніх заготовок і зберегти їхню якість якомога довше, варто дотримуватися кількох порад.

Під час процесу консервації слідкуйте за тим, щоб банки й кришки були стерильними. Це допоможе запобігти потраплянню бактерій всередину, і продукти зберігатимуться довше. Добре закупорюйте банки, кришки повинні щільно прилягати і бути неушкодженими. Консервацію слід зберігати у темному, сухому й прохолодному місці. Не слід зберігати домашні заготовки у місцях, де є різкі перепади температури, наприклад, в гаражі.

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