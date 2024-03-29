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Сирський анонсував оновлення Генштабу

Сирський анонсував оновлення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: Military Media Center

Склад буде оновлений бойовими офіцерами з великим практичним досвідом бойових дій.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський анонсував оновлення складу Генерального штабу та інших органів військового управління.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Сирський зазначив, що українські військові штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на перший план виходить кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління.

"Можу підтвердити, що склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни", – заявив головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомив, що в ЗСУ відбувається оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті агресії РФ. Одним зі своїх пріоритетів він назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

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