Сырский анонсировал обновление Генштаба

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский анонсировал обновление состава Генерального штаба и других органов военного управления.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Укринформ".

Сырский отметил, что украинские военные штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. При этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления.

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"Могу подтвердить, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, которые они приобретали на полях уже этой войны", — заявил главком ВСУ.

Напомним, ранее Сырский сообщил, что в ВСУ происходит оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении агрессии РФ. Одним из своих приоритетов он назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

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