В Карпатах – мощный шторм: людей призывают не ходить в горы

В Карпатах зафиксирован мощный шторм. Людей упорно призывают не ходить в горы.

Об этом пишет Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Внимание, шторм! По состоянию на 08:00, 29.03.2024 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость минимальная), ветер юго-западный, 26 м/с., температура воздуха -3°С. Не выходите в высокогорье" я!", – говорится в сообщении.

Ранее жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий 29 марта. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен уровень опасности (желтый).

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