Сколько лет можно хранить консервацию: чем опасны старые соления

Наверное, у каждой украинской хозяйки стоит несколько десятков баночек домашних заготовок в погребе. Ведь консервация – это отличный способ сохранить вкус и пользу продуктов на протяжении нескольких лет. Впрочем, следует быть осмотрительными и следить за качеством своих консервов, чтобы не отравиться. Рассказываем, сколько времени можно хранить консервацию, когда следует выбрасывать соленья, как правильно хранить домашние заготовки.

Сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

Если соблюдать все правила хранения домашних заготовок, тогда консервация сохраняется в отличном состоянии от 2 до 5 лет. Срок ее годности зависит от способа приготовления и самого продукта.

К примеру, если это маринованные овощи, соусы, лечо, то их можно хранить 2 года. А если это ягодный компот с косточками, то его срок годности значительно меньше, потому что со временем вкус будет только ухудшаться.

Какую консервацию следует выбрасывать весной

Это компоты и варенье, которые приготовлены с косточками. Срок годности такой консервации составляет не больше 8 месяцев. Если хранить такие продукты дольше, то у них может образоваться амигдалин, который впоследствии превращается в токсичную синильную кислоту. Грибы. Такую консервацию следует хранить не более 12 месяцев. Испорченные заготовки. Если на банках сдута крышка, сама консервация имеет подозрительный запах, мутный или стал густым рассол, тогда продукт нельзя употреблять и следует выбросить.

Как правильно хранить домашнюю консервацию

Чтобы продлить срок годности домашних заготовок и сохранить их качество как можно дольше, следует соблюдать несколько советов.

В процессе консервации следите за тем, чтобы банки и крышки были стерильными. Это поможет предотвратить попадание бактерий внутрь, и продукты будут храниться дольше. Хорошо закупоривайте банки, крышки должны плотно прилегать и быть неповрежденными. Консервацию следует хранить в темном, сухом и прохладном месте. Не следует хранить домашние заготовки в местах, где есть резкие перепады температуры, например в гараже.

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