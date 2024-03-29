Курс валют на 29 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными доллар остался без изменений, а евро – подешевело.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 29 марта. Стоимость доллара осталась на уровне предыдущего дня – 39,22 грн. Евро потерял в цене 8 коп., а польский злотый – 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,22 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,36 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,82 грн (-1 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,85 – 39,45 грн
- "ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн
- "УкрСиббанк" — 38,95 — 39,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,00 – 39,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,05 – 43,05 грн
- "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
- "УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30 – 43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68 – 9,92 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,65 – 9,95 грн
Как сообщалось, валютные ограничения в Украине, которые Нацбанк ввел сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ, постепенно упраздняют.