Курс валют на 29 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными доллар остался без изменений, а евро – подешевело.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 29 марта. Стоимость доллара осталась на уровне предыдущего дня – 39,22 грн. Евро потерял в цене 8 коп., а польский злотый – 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,22 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,36 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,82 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,85 – 39,45 грн

"ПУМБ" – 39,00 – 39,50 грн

"УкрСиббанк" — 38,95 — 39,55 грн

"Укрэксимбанк" – 39,00 – 39,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 – 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн

"УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30 – 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 – 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,95 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65 – 9,95 грн

Как сообщалось, валютные ограничения в Украине, которые Нацбанк ввел сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ, постепенно упраздняют.

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