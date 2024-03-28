48-річна відома українська співачка вперше виходить заміж

Українська оперна співачка Олена Гребенюк вперше розповіла про свій статус нареченої та як познайомила нового коханого зі своєю мамою.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" виконавиця зізналася, що вже тривалий час проживає спільно з коханим, з яким вона познайомилася під час повномасштабного вторгнення на Великдень. Цікаво, що донька Олени, Єлизавета, проживає окремо від них разом з бабусею.

"У мене є кохана людина. Ми живемо окремо. Єлизавета не захотіла з нами жити й вона живе з бабусею. Тобто я живу з коханим окремо, а мама з Лізою живуть окремо. Ми познайомилися на Великдень. Я запропонувала посвятити паску. Наступного дня ми вирішили зустрітися. Ми жили в одному домі багато років, але ми не бачилися. Наш спільний друг наш познайомив", - зізналася Олена Гребенюк.

Олена Гребенюк з донькою. Фото: Facebook Олени Гребенюк

Через деякий час обранець оперної діви освідчився їй у коханні й вона відповіла взаємністю. Втім, про весілля Олена поки не задумується, адже вважає це не на часі. І пригадала, як поховала коханого, з яким мріяла про весілля, 10 років тому.

"Мені вже освідчилися, але ми вирішили відкласти, бо зараз недоречно. Але пропозицію прийняла. Я офіційно наречена. Про весілля я вже одного разу мріяла в своєму житті й більше не хочу. Все складеться так, як складеться. Я колись дуже мріяла про весілля і потім через деякий час моєї коханої людини не стало. Нічого не передвіщувало, що його не стане, але його не стало", - прокоментувала артистка.

Олена Гребенюк. Фото: Facebook Олени Гребенюк

Також виконавиця поділилася, що її молодший обранець на ім'я Ярослав працює автодорожником. І додала, що коханий вже знайомий з її мамою та вони чудово поладнали між собою:

"Він молодший за мене. Він автодорожник. Це категорія чоловіків, які можуть все. Тому я можу прийти додому і у мене є вечеря. Я не хотіла знайомити Ярослава з мамою, але він дуже наполягав. Приходжу, а вони анекдоти, цікаві історії одне одному розповідають. У коханого дуже чудове почуття гумору й у мами. А потім він запитує: "Ніночко Степанівно, чи можна забрати у Вас вашу Оленку?". А вона каже: "Це Оленка вирішує". А я сказала, що можна спробувати. І вже вісім місяців ми живемо разом неподалік батьків", - додала Олена.

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу заінтригувала, що вдруге вийшла заміж. Виконавиця навіть натякнула, що її чоловіком став відомий російський актор.

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