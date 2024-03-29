В Украину вернули тела 121 погибшего военного

После установления лиц погибших тела передадут родным для погребения.

В Украину вернули тела еще 121 погибшего военнослужащего.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", – сообщает ведомство.

По данным Координационного штаба, по состоянию на октябрь 2023 года с начала полномасштабного вторжения удалось репатриировать тела не менее 1900 украинских военных.

В Украине работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих.

Напомним, в конце января этого года в Украину вернули тела 77 погибших защитников.

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