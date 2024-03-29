Ночью россияне атаковали Хмельницкую область: какие последствия

Ночью 29 марта русская армия атаковала Хмельницкую область. Во время воздушной тревоги сработало ПВО, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В результате сегодняшней вражеской атаки повреждения шести частных жилых домов в общинах области и помещения бассейна детского лагеря. Повреждены окна и крыши", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что пострадавших нет. В настоящее время на местах инцидентов работают все соответствующие службы.

Как сообщалось, ночью 29 марта в Хмельницкой области произошли взрывы. Во время отражения воздушной атаки в пределах области были сбиты три вражеских цели.

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