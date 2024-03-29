В Украине ряд областей остался без света: что произошло

По состоянию на утро пятницы, 29 марта, обесточены более 200 населенных пунктов в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Причины отключений света – сильный ветер и дождь.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" и в облэнерго.

Отмечается, что по другим причинам обесточены 374 населенных пункта. Из-за боевых действий произошло обесточивание в Винницкой, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

На Хмельнитчине стремительные порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии. Обесточены 96 населенных пунктов, из них — 56 частично. Больше всего отключений в общинах южной части области. Энергетики восстанавливают оборванные провода и свергнутые электроопоры.

В Ивано-Франковской области из-за усиления ветра обесточены восемь населенных пунктов, еще 11 – частично. Больше всего аварийных отключений – в Городенковской, Галицкой, Снятинской и Рогатинской общинах. Кроме того, на Прикарпатье возможны новые обесточения, ведь в области сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

В Черновицкой области обесточены 48 населенных пунктов в Вижницком, Глубокском, Кицманском, Хотинском, Новоселицком и Заставновском участках. Кроме того, без напряжения часть потребителей в Черновцах, в частности, в Садгорском районе. Работают аварийные бригады.

Во Львовской области возобновляют электроснабжение в 65 населенных пунктов. Из-за сильного ветра 23 населенных пункта обесточены полностью и 42 — частично. Информации о внедрении графиков во Львовской области нет.

В "Укрэнерго" отмечают, что ограничения потребления электроэнергии действуют на Криворожье и Харьковщине. К вечеру возможны ограничения в восточном и днепровском регионах.

Напомним, ночью против 29 марта РФ массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В результате массированной атаки повреждена инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

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