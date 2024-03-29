Культовая стрижка "боб" снова в моде: как ее носить в 2024 году

Культовые вещи 90-х снова в моде. Среди них и тогдашние стрижки. Так прическа "пушистый боб " набирает бешеную популярность. А все потому, что недавно на красной дорожке в ней появилась голливудская актриса, много лет назад введшая на нее тренд.

Почему стрижка "пушистый боб" снова в моде и как ее носить в 2024 году — рассказываем дальше.

История стрижки "Боб": как прическа стала культовой

Стилист причесок, основатель Erteqoob Андрей Крупчинский рассказывает, что именно стрижка "боб" дает возможность для самовыражения, неслучайно он стал главной прической десятилетия.

Моду на популярную стрижку положил начало Видал Сессон (британский парикмахер). Он сумел популяризировать новую геометрическую форму и стал применять скульптурный крой после засилья воланов и рюшей.

Стрижка "боб сессон"

Например, геометрические, фактурные стрижки характерны для Испании, Мексики, Бразилии — там, где девушки имеют густые, плотные, вьющиеся волосы. В то время как для Европы характерны текстурные бобы, ведь волосы европеек мягче и часто не способны держать форму.

При этом многое зависит и от мастера. Ведь вариаций стрижки действительно множество: с высокой длиной, до середины шеи, до изгиба плеча. Есть заканчивающийся ниже ключиц. Есть и еще один боб – высокий, бокс-боб, открывающий мочку уха, как у актрисы немого кино Лайзы Минелли.

Актриса и певица Лайза Миннелли

"Стрижка iconic боб предполагает чистоту линий, определенную структуру волос, объем головы, высоту и тонкость шеи. Стоит ошибиться — шея станет короткой и "порезанной". Этот тот случай, когда тренд — главный враг. Поэтому я за то, чтобы адаптировать стрижку под каждого клиента", — рассказал Крупчинский.

Кроме того, следует понимать, если дома вы не можете справиться с новой стрижкой, значит она была сделана не так.

"Пушистый боб" — новый тренд

Стрижка "Пушистый боб" — новый тренд 2024 года. Как и многие годы подряд в мир моды ее ввела голливудская актриса Дженнифер Энистон.

Знаменитая многослойная стрижка не только приобрела популярность, когда ее героиня американской актрисы Рэйчел появилась в семье в культовом сериале 90-х годов " Друзья ".

Актриса Дженнифер Энистон в стрижке "боб"

Стилист звезды Крис Макмиллан усовершенствовал прическу с помощью большого количества тонких прядей, укороченных в лицо. Он создал пышную прическу с объемом у корней – это идеальный вариант для девушек с тонкими волосами.

Хейли Бибер со стрижкой "боб"

Преимуществом стрижки есть то, что она подходит для волос любой структуры. Она будет роскошно выглядеть как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Несмотря на бешеный спрос прически, она проста в укладке. Для этого достаточно вымыть голову шампунем для увеличения объема волос, а затем нанести на него немного пены. Просушите пряди феном при низкой температуре. Готово.

Какие еще варианты прически боб будут в моде

В моду активно возвращаются вещи, являвшиеся настоящими хитами в 90-е. к. Поэтому боб длиной до линии подбородка или до середины шеи снова попал в тренды. Это стрижка с четкими очертаниями и плотными кончиками, подходящая женщинам с любым типом волос и формой лица. К тому же она не нуждается в сложной укладке.

Бланд-боб

Изюминка этой прически – прямая и четкая линия среза волос, что придает им дополнительный объем. Это универсальная прическа, подходящая всем. Тонущие волосы она сделает визуально пышнее и подчеркнет текстуру густых локонов. В сложной укладке прическа не нуждается, но прекрасно держит форму длительное время.

Стрижка бланд-боб

Итальянский боб

Этот вариант стрижки подчеркнет овал лица и тонкую шею. Она выглядит легко и естественно, в частности, на тонких и густых волосах, а также подходит разной форме лица. Попробовать такую прическу могут как молодые девушки, так и зрелые женщины. А дополнить итальянский боб можно короткой или рваной челкой, это поможет сделать прическу более воздушной.

Актриса Кира Найтли с засечкой "итальянский боб"

Стрижка "скандинавский боб"

Скандинавские бобы обычно стригут чуть ниже линии подбородка. Благодаря этому лицо визуально обостряется и делается с виду узким.

Стрижка "скандинавский боб"

Иногда стригут немного длиннее, однако передние пряди все равно остаются чуть ниже уровня подбородка, чтобы подчеркнуть овал лица.

Раньше мы рассказывали, что стрижка пикси-боб для разных типов волос, лица, идеальна для женщин за 50.

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