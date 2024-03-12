Звезда "Друзей" Мэттью Перри умер: кому достанется его многомиллионное состояние

Стало известно, кому достанется миллионное состояние известного американского актера Мэттью Перри, который ушел из жизни в октябре прошлого года.

Звезда сериала "Друзья" составил завещание задолго до своей смерти, а именно в 2009 году. Как пишет издание People, согласно завещанию его состояние, которое оценивается в миллион долларов, перейдет к трасту Alvy Singer Living Trus, бенефициарами которого являются отец актера Джон Перри, мама Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин Моррисон и его бывшая девушка Рэйчел Данн. Родные актера также получают все его имущество.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Кстати, в завещании Мэттью Перри также упомянул и детей. Актер указывал, что потомки после его смерти не должны ничего получить. Однако детей у актера так и не было.

Отметим, Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года. Бездыханное тело актера нашли в джакузи в его собственном доме. Расследование смерти звезды "Друзей" длилось до января этого года. Согласно следствию, Мэттью Перри ушел из жизни из-за острого влияния кетамина на его организм, который актер употреблял в целях борьбы с депрессией. Смерть знаменитости сочли несчастным случаем.

Мэтью Перри / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно о смерти американской певицы Кэт Дженис. Жизнь 31-летней исполнительницы забрал рак.

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