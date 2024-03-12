Зірка "Друзів" Меттью Перрі помер: кому дістануться його багатомільйонні статки

Стало відомо, кому дістануться мільйонні статки відомого американського актора Меттью Перрі, який пішов з життя в жовтні минулого року.

Так, зірка серіалу "Друзі" склав заповіт задовго до своєї смерті, а саме 2009 року. Як пише видання People, згідно з заповітом його статки, які оцінюються в мільйон доларів, перейдуть до трасту Alvy Singer Living Trus, бенефіціарами якого є батько актора Джон Перрі, мама Сюзанна Моррісон, сестра Кейтлін Моррісон та його колишня дівчина Рейчел Данн. Рідні актора також отримують все його майно.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

До речі, у заповіті Меттью Перрі також згадав і дітей. Актор вказував, що нащадки після його смерті не мали б нічого отримати. Однак дітей в актора так і не було.

Зазначимо, Меттью Перрі пішов з життя 28 жовтня 2023 року. Бездиханне тіло актора знайшли у джакузі в його власному будинку. Розслідування смерті зірки "Друзів" тривало до січня цього року. Згідно зі слідством, Меттью Перрі пішов з життя через гострий вплив кетаміну на його організм, який актор вживав у цілях боротьби з депресією. Смерть знаменитості визнали нещасним випадком.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть американської співачки Кет Дженіс. Життя 31-річної виконавиці забрав рак.

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