Відома українська акторка розлучилася з чоловіком після двох років шлюбу

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", розлучається з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару.

Про це колишні закохані повідомили у спільному дописі в Instagram. Вони поділилися, що за 10 років, що вони знайомі, вони дійсно стали одним цілим. Однак після двох років подружнього життя їхні шляхи розходяться. Актори не стали називати причину розрив, та, судячи з допису, їхні почуття почали згасати.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов розлучаються / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом…Були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", - йдеться в їхньому спільному дописі.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бокланов розлучаються / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Зазначимо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов знайомі зі студентських часів. Щоправда, стосунки між ними не зав'язувалися навіть приятельські. Та згодом між ними промайнула іскра. Актори зіграли весілля у вересні 2021 року і того ж дня і повінчалися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ресторатор Дмитро Борисов розлучився з дружиною. Пара прожила в шлюбі 10 років.

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