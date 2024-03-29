В Україні низка областей залишилася без світла: що сталося

Через сильні пориви вітру на заході країни - знеструмлення.

Станом на ранок п'ятниці, 29 березня, знеструмлено понад 200 населених пунктів в Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецький, Львівській та Закарпатській областях. Причини відключень світла - сильний вітер та дощ.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго" та в обленерго.

Зазначається, що з інших причин знеструмлено 374 населені пункти. Через бойові дії сталися знеструмлення в Вінницькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

На Хмельниччині стрімкі пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії. Знеструмлено 96 населених пунктів, з них — 56 частково. Найбільше відключень у громадах південної частини області. Енергетики відновлюють обірвані проводи та повалені електроопори.

В Івано-Франківській області через посилення вітру знеструмлені вісім населених пунктів, ще 11 - частково. Найбільше аварійних вимкнень - в Городенківській, Галицькій, Снятинській та Рогатинській громадах. Крім того, на Прикарпатті ймовірні нові знеструмлення, адже в області сильні пориві вітру до 15-20 м/с.

В Чернівецькій області знеструмлені 48 населених пунктів у Вижницькій, Глибоцькій, Кіцманській, Хотинській, Новоселицькій та Заставнівській дільницях. Крім того, без напруги частина споживачів у Чернівцях, зокрема в Садгірському районі. Працюють аварійні бригади.

На Львівщині відновлюють електропостачання у 65 населених пунктів. Через сильний вітер 23 населених пункти знеструмлені повністю та 42 - частково. Інформації про впровадження графіків на Львівщині немає.

В "Укренерго" зауважують, що наразі обмеження споживання електроенергії діють на Криворіжжі та Харківщині. Надвечір можливі обмеження в східному та дніпровському регіонах.

Нагадаємо, вночі проти 29 березня РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

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