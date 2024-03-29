Вночі росіяни атакували Хмельницьку область: які наслідки

Вночі 29 березня російська армія атакувала Хмельницьку область. Під час повітряної тривоги спрацювала ППО, але є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки маємо пошкодження шести приватних житлових будинків в громадах області та приміщення басейну дитячого табору. Пошкоджено вікна та дахи", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що постраждалих немає. Наразі на місцях інцидентів працюють всі відповідні служби.

Як повідомлялося, вночі 29 березня в Хмельницькій області сталися вибухи. Під час відбиття повітряної атаки в межах області було збито три ворожі цілі.

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