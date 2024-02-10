Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Бахмута

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом беззбройних українських військовополонених поблизу Кліщіївки Бахмутського району під час захоплення окупантами позицій ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео з ворожого дрону зафіксовано те, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії РФ під час штурму окопів ЗСУ віддав наказ не брати противника в полон.

Під час наступу на позиції російські військові вбили двох українських захисників. Окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, а інший загинув від вибуху гранати, яку ворог кинув у бліндаж.



"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Слід зауважити, що відео розстрілу днями з'явилось у Мережі.

Нагадаємо, днями Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Найстаршому звільненому з полону виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь.

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