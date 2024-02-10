Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Бахмута

Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Бахмута

Загиблі на війні. / Фото: Associated Press

Загарбники порушили закони та звичаї війни.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом беззбройних українських військовополонених поблизу Кліщіївки Бахмутського району під час захоплення окупантами позицій ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео з ворожого дрону зафіксовано те, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії РФ під час штурму окопів ЗСУ віддав наказ не брати противника в полон. 

Під час наступу на позиції російські військові вбили двох українських захисників. Окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, а інший загинув від вибуху гранати, яку ворог кинув у бліндаж. 
 
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Слід зауважити, що відео розстрілу днями з'явилось у Мережі. 

Нагадаємо, днями Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону. Найстаршому звільненому з полону виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація