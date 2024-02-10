Удар дронами по Харкову: відео перших хвилини після атаки

Окупанти атакували Харків безпілотниками.
Окупаційна армії Росії ввечері 9 лютого вдарила безпілотниками "Shahed" по Харкову. Виникли масштабні пожежі через приліт в АЗС. Загорілися приватні будинки. Внаслідок атаки загинули семеро осіб, серед яких – три дитини.
Відео перших хвилин після атаки показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Після прильоту у Харкові вигоріло вщент 14 житлових будинків.
Так, в одному будинку внаслідок пожежі загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Натомість в іншому приватному домоволодінні загинула вся родина з п'яти людей: троє дітей – семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики, а також їхні батьки.
Під обстрілом вкотре опинилась цивільна інфраструктура. Влучання ударних БПЛА спричинили масовану пожежу.
Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого росіяни атакували Україну дронами "Shahed". Основними напрямками удару безпілотників були Одещина та Харківщина. Росіяни випустили 26 БпЛА.
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