Вигоріло пів вулиці, в одному з будинків знайшли п'ять тіл: що відомо про атаку дронів на Харків

Під час повітряної тривоги в обласному центрі сталася серія вибухів.

Пізно ввечері 9 лютого російські безпілотники Shahed вдарили по Харкову. Виникли масштабні пожежі через приліт в АЗС. Виникла масштабна пожежа. Загорілися приватні житлові будинки. Загинуло семеро осіб, серед яких - три дитини.

Все, що відомо, про атаку БпЛА на Харків - у матеріалі ТСН.ua.

Атака дронів на Харків

Напередодні - від 21:24 до 23:17 - на Харківщині лунала тривога, пов'язана із ворожими безпілотниками. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА для обласного центру. Місцева влада повідомила, що Харків опинився під ударами РФ. У місті сталася серія вибухів.

Влучання зафіксували у Немишлянському районі. За словами мера Ігоря Терехова, загарбники вдарили безпілотниками Shahed по АЗС, внаслідок чого загорілися житлові будинки.

Наслідки влучань у Харкові

Росіяни вдарили дронами по Немишлянському району. Була уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж у житловому кварталі. Попередньо повідомлялося, що в Харкові внаслідок ворожого обстрілу горить 14 будинків. Наразі ж відомо, що вогонь поширився на 25 будинків, понад десять домоволодінь згоріло вщент.

Міський голова Ігор Терехов каже, що загалом під час пожежі вигоріло майже половина вулиці.

"Місто готове надати житло усім, хто внаслідок терористичної атаки Росії спинився без даху над головою. Також постраждалим надається уся необхідна допомога. На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби - розбирають завали на згарищі", - йдеться у повідомленні.

На ранок 10 лютого пожежі вдалося локалізувати. Втім, ліквідація наслідків "прильотів" триває. Наразі рятувальні роботи тривають.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на місці прильотів працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин Росії та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Росія вдарила дронами по Харкову: семеро загиблих

Жертви атаки БпЛА на Харків

Станом на 07:00 суботи,10 лютого, відомо про сімох загиблих внаслідок "прильоту" по Харкову. Серед вбитих є троє малолітніх дітей: 7, 4 років та немовля, якому близько 6 місяців.

За словами очільника МВС, в одному із приватних будинків виявлено тіла п'яти людей, з яких троє дітей. На іншому обʼєкті було виявлено ще двох загиблих. Також відомо про трьох поранених.

Фото наслідків "прильотів" у Харкові

Відомо про сімох загиблих внаслідок "прильоту" по Харкову.

Пізно ввечері 9 лютого росіяни вдарили по Харкову БпЛА - влучили в АЗС. / Фото: Суспільне

Пізно ввечері 9 лютого росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. / Фото: Суспільне

Внаслідок атаки дронів по Харкову загинуло семеро осіб. / Фото: Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Під час пожежі у Харкові зайнялося понад 20 житлових будинків.

Як повідомлялося, вночі сталася атака "Shahed" на Україну. Основними напрямками удару безпілотників були Одещина та Харківщина. Росіяни випустили 26 БпЛА типу "Shahed-136/131".

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