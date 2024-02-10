Молодик 10 лютого у Водолії: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 лютого 2024 року розповідає, що Скорпіонам потрібно шукати баланс, а Близнятам можна розчинитися у почуттях.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Час зануритися в аскезу. У стосунках зробіть паузу, а на роботі краще взяти відгул на цей день.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз жезлів"

Проявіть свій вогонь. У любові продемонструйте фантазію, а у русі кар'єрними сходами варто бути активними.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз кубків"

Розчиніться у почуттях. Насолоджуйтеся стосунками. А на роботі краще можуть вам тільки завадити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Шукайте спокій. У стосунках спробуйте розслабитися. На роботі знайдіться місце для релаксу протягом дня.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

Ваша діяльність принесе плоди. У стосунках варто перейти на новий рівень. А на роботі краще юридично узаконити стосунки.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте на нагороду. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі можна просити про премію.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся і не стримуйте себе. У стосунках не пораньте своїм сарказмом партнера. А на роботі доведеться прорубувати собі дорогу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Маг"

Шукайте баланс. У стосунках знайдіть золоту середину. На роботі опануйте нові навички.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

Варто святкувати навіть маленькі перемоги. У стосунках згадайте, коли ви востаннє були на побаченні.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Смерть"

Час змін настав. У стосунках очікуйте на фініш. На роботі починайте шукати інші варіанти для праці.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісім пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках очікуйте покращення. А на роботі - винагороди за свою працю.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Запалюйте людські серця. У стосунках прагніть чогось нового. А на роботі розпочніть новий проєкт.

Також читайте Астрологічний прогноз на 10 лютого

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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