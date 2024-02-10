Бої за Херсонщину: ЗСУ досягли підтверджених успіхів у Кринках (мапа)

ЗСУ продовжують розширювати плацдарми на лівому березі Херсонської області. Українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, 9 лютого на східному березі Херсонської області тривали позиційні бої.

Очільниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська знизили інтенсивність обстрілів українських позицій на східному березі Херсонської області та все частіше здійснюють штурми без бронетехніки через значні втрати бронетехніки.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Наталія Гуменюк заявляла, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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