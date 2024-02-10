Удар дронами по Харькову: видео первых минут после атаки

Оккупанты атаковали Харьков беспилотниками.
Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову. Возникли масштабные пожары из-за прилета в АЗС. Загорелись частные дома. В результате атаки погибли семь человек, среди которых – три ребенка.
Видео первых минут после атаки показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
После прилета в Харькове выгорело дотла 14 жилых домов.
Так, в одном доме в результате пожара погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. В другом частном домовладении погибла вся семья из пяти человек: трое детей – семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики, а также их родители.
Под обстрелом в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура. Попадания ударных БПЛА повлекли за собой массированный пожар.
Напомним, в ночь на 10 февраля россияне атаковали Украину дронами "Shahed". Основными направлениями удара беспилотников были Одесская и Харьковская. Россияне выпустили 26 БПЛА.
Читайте также ведущие новости дня:
- "Будет агрессивная оборона": эксперты о возможных сценариях войны после прихода Сырского
- Законопроект о мобилизации "разнесли" со всех сторон: что будут менять
- Женский бунт из-за "приезда военкомов": новые подробности страстей из-за мобилизации на Франковщине