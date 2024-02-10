Удар дронами по Харькову: видео первых минут после атаки

Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову. Возникли масштабные пожары из-за прилета в АЗС. Загорелись частные дома. В результате атаки погибли семь человек, среди которых – три ребенка.

Видео первых минут после атаки показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

После прилета в Харькове выгорело дотла 14 жилых домов.

Так, в одном доме в результате пожара погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. В другом частном домовладении погибла вся семья из пяти человек: трое детей – семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики, а также их родители.

Под обстрелом в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура. Попадания ударных БПЛА повлекли за собой массированный пожар.

Напомним, в ночь на 10 февраля россияне атаковали Украину дронами "Shahed". Основными направлениями удара беспилотников были Одесская и Харьковская. Россияне выпустили 26 БПЛА.

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