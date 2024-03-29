Зеленский собрал СНБО в обновленном составе и назвал пять задач

Президент Владимир Зеленский встретился с работниками Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он сообщил в Телеграм.

"Начинаем обновленную работу СНБО", — заявил президент.

В ходе встречи Зеленский назвал пять задач.

"Первое — больше прогнозируемости именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — сказал глава государства.

Вторым пунктом Зеленский назвал "продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО".

Третье – доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации это то, что нужно и сейчас, и после войны.

Четвертое – кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере.

И пятое – работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита общества.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

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