Зеленский собрал СНБО в обновленном составе и назвал пять задач

СНБО должен ввести пять изменений, считает президент.
Президент Владимир Зеленский встретился с работниками Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом он сообщил в Телеграм.
"Начинаем обновленную работу СНБО", — заявил президент.
В ходе встречи Зеленский назвал пять задач.
"Первое — больше прогнозируемости именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", — сказал глава государства.
Вторым пунктом Зеленский назвал "продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО".
Третье – доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации это то, что нужно и сейчас, и после войны.
Четвертое – кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере.
И пятое – работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита общества.
Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
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