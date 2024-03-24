В Кривому Розі вводять графіки відключення світла: подробиці

Російські окупанти, які атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині ударними дронами, пошкодили тепломережу та лінію електропередач. Через це в місті запроваджують графіки аварійних відключень світла.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Олександр Вілкул.

За його словами, енергетики впроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори.

“У нас працює 213 Пунктів незламності, в яких все є. Також, будь ласка, зарядіть гаджети та павербанки”, - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, що у Харкові досі складна ситуація з електроенергією.

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