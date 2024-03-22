Массированный удар по энергетике в Украине: возможен ли блекаут

В ночь на 22 марта РФ нанесла мощную атаку по Украине, применив десятки ракет и дронов. Серьезно пострадали энергетические объекты в восточной части Украины.

Об этом в эфире "Сниданку с 1+1" сказал энергетический эксперт Александр Харченко.

Продолжается мощная информационная атака со стороны врага

По словам эксперта, враг пытается посеять панику, рассказывая о разрушенных дамбах. Активно распространяется целый ряд фейков в информационном пространстве. Реальность состоит в том, что в восточных областях, прежде всего Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье есть повреждения энергосистемы.

"Нет никаких угроз для того, чтобы были повреждены дамбы. Дамбы они не способны повредить, даже если будут стараться, у них это не получится", – подчеркнул Харченко.

Как отметил эксперт, сейчас идет работа, направленная на две вещи:

восстановить питание городам и регионам, а их хватает в восточной части Украины, она сильно пострадала;

понять план восстановления как можно скорее, который будет применен в ближайшие дни.

По оценкам эксперта, к вечеру большинство тех, кто сейчас без питания, получат его. Над этим очень интенсивно работают все соответствующие службы.

Эксперт также прокомментировал информацию об угрозе блэкаута в Украине. В частности, речь идет о Харькове.

"Блекаута в Украине однозначно не будет. В Харькове питание в течение часов будет появляться. Над Харьковом идет очень интенсивная работа, там десятки атак на инфраструктуру и вокруг", — резюмировал Харченко.

Напомним, в ночь на 22 марта армия РФ нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Враг применил широкую номенклатуру вооружения – баллистические, крылатые, сверхзвуковые ракеты, беспилотники типа "Шахед".

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