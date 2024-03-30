36-летней Елене Шоптенко сделали операцию – подробности

Победительница "Танцев со звездами", украинская хореограф Елена Шоптенко сообщила, что сегодня, 30 марта, ей сделали операцию на ноге.

Об этом стало известно из сторис Елены, где утром она опубликовала кадры из одной из австрийских больниц. Незадолго до операции хореограф сделала фото в зеркале медучреждения и показалась на костылях.

"День сегодня начинается не с кофе. Операция и после, наконец, реабилитация", - написала знаменитость.

Елена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко в больнице / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

В конце дня танцовщица запостила фото уже прооперированной ноги и призналась, что все прошло успешно, хотя и были определенные сложности. К тому же Елена поблагодарила всех за заботу и поделилась селфи из больничной койки.

"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!", - добавила Шоптенко.

Елена Шоптенко перенесла операцию / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Елена Шоптенко перенесла операцию / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Напомним, хореографиня Елена Шоптенко недавно рассказывала, что операция ей понадобилась после несчастного случая. Так, она повредила связки коленного сустава. Впрочем, на эту досадную ситуацию звезда посмотрела под философским углом. Сейчас на знаменитость ждет реабилитация, которая продлится два месяца.

Читайте также: