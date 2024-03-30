36-летней Елене Шоптенко сделали операцию – подробности

Танцовщица показала первые кадры после оперирования ноги.
Победительница "Танцев со звездами", украинская хореограф Елена Шоптенко сообщила, что сегодня, 30 марта, ей сделали операцию на ноге.
Об этом стало известно из сторис Елены, где утром она опубликовала кадры из одной из австрийских больниц. Незадолго до операции хореограф сделала фото в зеркале медучреждения и показалась на костылях.
"День сегодня начинается не с кофе. Операция и после, наконец, реабилитация", - написала знаменитость.
В конце дня танцовщица запостила фото уже прооперированной ноги и призналась, что все прошло успешно, хотя и были определенные сложности. К тому же Елена поблагодарила всех за заботу и поделилась селфи из больничной койки.
"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось. Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!", - добавила Шоптенко.
Напомним, хореографиня Елена Шоптенко недавно рассказывала, что операция ей понадобилась после несчастного случая. Так, она повредила связки коленного сустава. Впрочем, на эту досадную ситуацию звезда посмотрела под философским углом. Сейчас на знаменитость ждет реабилитация, которая продлится два месяца.
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