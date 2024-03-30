36-річній Олені Шоптенко зробили операцію – подробиці

Переможниця "Танців з зірками", українська хореографиня Олена Шоптенко повідомила, що сьогодні, 30 березня, їй зробили операцію на нозі.

Про це стало відомо зі сторіз Олени, де зранку вона опублікувала кадри з однієї з австрійських лікарень. Незадовго до операції хореографиня зробила фото у дзеркалі медзакладу й показалася на милицях.

"День сьогодні починається не з кави. Операція і після нарешті реабілітація", - написала знаменитість.

Олена Шоптенко / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко у лікарні / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Наприкінці дня танцівниця запостила фото вже прооперованої ноги і зізналася, що все минуло успішно, хоч і були певні складнощі. До того ж Олена подякувала всім за турботу й поділилася селфі з лікарняного ліжка.

"Друзі, я вам так вдячна за побажання та турботу! Все минуло добре, хоча ситуація виявилася трохи складнішою, ніж очікувалося. Ваші слова підтримки дуже допомагають і я неймовірно це ціную!", - додала Шоптенко.

Олена Шоптенко перенесла операцію / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко перенесла операцію / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Нагадаємо, хореографиня Олена Шоптенко нещодавно розповідала, що операція їй знадобилася після нещасного випадку. Так, вона пошкодила зв’язки колінного суглоба. Втім, на цю прикру ситуацію зірка подивилася під філософським кутом. Наразі на знаменитість чекає реабілітація, яка триватиме протягом двох місяців.

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