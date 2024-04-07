Погода 8 квітня: синоптики обіцяють українцям до +23

Понеділок порадує теплою погодою.
В Україні, 8 квітня, очікується тепла та сонячна погода.
Про це повідомив "Укргідрометцентр".
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.
Погода на Київщині та столиці
У понеділок на Київщині очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.
У Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.
Якою буде погода у квітні - читайте у новині.
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