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Удар по Одещині: влада повідомила, куди влучили окупанти

Удар по Одещині: влада повідомила, куди влучили окупанти

Наслідки ворожої атаки / Фото: Associated Press

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили чотири дрони. На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Уламками збитого "Шахед" також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали", - написав він.

Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Нагадаємо, у ніч проти 8 квітня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області та 24 ударними дронами "Shahed" із мису Чауда.

Силам ППО вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 безпілотників у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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