Держать "под подушкой" или продавать доллар в апреле: эксперт дал четкий ответ

Девальвация гривны не окажется длительной – и курс доллара в апреле снова пойдет вниз.

Такой признак озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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"Лучше всего говорить на языке цифр. Например, гражданин А купил в начале января текущего года 1000 долларов по тогдашнему среднему курсу 39,20 грн/доллар. Три месяца спустя доллар стоит в продаже в среднем 39,35 грн, то есть вроде имеем +15 коп. на каждом долларе или 150 грн прибыли на тысячи долларов, но максимальный курс покупки сейчас – 39,10 грн/доллар, то есть если А сегодня сдаст валюту, то будет убыток в 10 коп. гривневый депозит на сумму, эквивалентную 1000 долларов под 12% годовых сроком на три месяца. В начале апреля Б уже имеет прибыль в 3% или почти 1000 гривен", — пояснил он подробно.

Пендзин ожидает дальнейшего понижения курса доллара.

"Нацбанк выкупил у Министерства финансов значительные суммы по макрофинансовой помощи по выгодному для государства курсу, и теперь может быть постепенное укрепление гривны даже до 38,8-39 грн/доллар", — считает экономист.

Ранее мы публиковали курс валют на 8 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый – читайте ЗДЕСЬ.

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