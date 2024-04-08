Тримати "під подушкою" чи продавати долар у квітні: експерт дав чітку відповідь

Девальвація гривні не виявиться тривалою - і курс долара у квітні знову піде вниз.

Такий прозноз озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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"Найкраще говорити мовою цифр. Наприклад, громадянин А купив на початку січня поточного року 1000 доларів по тодішньому середньому курсу 39,20 грн/долар. Три місяці потому долар коштує у продажу в середньому 39,35 грн, тобто ніби маємо +15 коп. на кожному доларі або 150 грн прибутку на тисячі доларів. Але ж максимальний курс купівлі нині – 39,10 грн/долар. Тобто якщо А сьогодні здасть валюту, то матиме збиток у 10 коп. на кожному доларі. А громадянин Б на початку січня відкрив гривневий депозит на суму, еквівалентну 1000 доларів під 12% річних терміном на три місяці. На початку квітня Б вже має прибуток у 3%, або майже 1000 гривень", - пояснив він детально.

Пендзин очікує подальшого зниження курсу долара.

"Нацбанк викупив у Міністерства фінансів значні суми з макрофінансової допомоги за вигідним для держави курсом, і тепер може бути поступове зміцнення гривні навіть до 38,8-39 грн/долар", - вважає економіст.

Раніше ми публікували курс валют на 8 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий - читайте ТУТ.

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