Чому дорожчає долар: в НБУ назвали причини

Нацбанк вважає, що ситуація на валютному ринку в березні була контрольованою, а курсові коливання - помірними.

Національний банк України назвав причини зростання курсу долара останнім часом.

Про це звітує пресслужба фінустанови.

"Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло на зростання попиту на валюту. Як наслідок, гривня послабилася", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання - незагрозливими.

"НБУ надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди", - зазначили у відомстві.

"Різниця між готівковим та офіційним курсом наразі становить 0,7%, що менше, ніж у попередні періоди. Обидва чинники збільшують стійкість валютного ринку України", - додали в НБУ.

Погіршення балансу попиту та пропозиції валюти в НБУ пояснили:

пожвавленням весно-польових робіт, завдяки чому традиційно збільшується попит на валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин

зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, зокрема через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору

активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця

завершенням періоду сплати річних та квартальних податків

Чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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