Подорожание коммуналки: когда и насколько вырастет стоимость электроэнергии

В Украине могут снова вырасти тарифы на свет.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских атак по энергообъектам Украины есть вероятность повышения тарифа на электроэнергию для населения. Правительство сейчас изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко рассказал "24 Каналу", что, вероятно, повышение цены на электроэнергию будет уже летом этого года, но конкретной даты пока нет. На данный момент тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

"У нас стоимость света только неурегулированная для населения. Все остальные сферы — это рынок. Общая рыночная стоимость света за киловатт должна составлять 7 гривен — это если учитывать тариф на распределение, тариф на передачу, НДС и прочее", — говорит эксперт.

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По его мнению, чистая стоимость электроэнергии для населения может быть установлена на уровне 3,5 гривны за киловатт.

"Если тариф на электроэнергию вырастет, то он повлечет за собой еще и рост цен на обслуживание многоквартирного дома", – добавляет эксперт.

То есть, если сегодня семья платит за обслуживание дома в среднем 300 – 400 гривен, то эта сумма вырастет на 10 – 15%.

Напомним, США рекомендуют Украине повысить тарифы на газ и свет – что говорят в Минсоцполитики.

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