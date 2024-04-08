ЗАЭС атаковали дроны: у Буданова сделали срочное заявление

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС на днях стало неспокойно. Специалисты МАГАТЭ заявили, что на станцию залетели три неизвестных дрона. В ГУР также сделали срочное заявление!

Что действительно случилось на ЗАЭС, в каком состоянии сейчас оккупирован объект и есть ли угроза ядерной катастрофы? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Чрезвычайная ситуация на ЗАЭС?

7 апреля российские оккупанты заявили о налете беспилотников на оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре. По их словам, на станцию прилетели по меньшей мере три неизвестных дрона-камикадзе. Впоследствии инцидент подтвердили и ядерщики из МАГАТЭ, постоянно следящие за состоянием объекта в оккупации.



Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что 7 апреля там сдетонировал дрон. Детонацию наблюдали и специалисты МАГАТЭ.

"Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", — заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Заявление МАГАТЭ

Позже в МАГАТЭ раскрыли и другие важные детали. Оказывается, один из дронов ранил российских ядерщиков, которые сейчас "властвуют" на украинской станции. Есть и тревожная новость — один из БПЛА повредил защитный купол 6-го реактора ЗАЭС, к счастью, некритично.



“Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, выехали на три пораженных локации. Они смогли подтвердить физическое влияние взрывов дронов, в частности, на одном из шести реакторных зданий станции, где было поражено оборудование для наблюдения и связи. Когда они находились на крыше реактора 6-го энергоблока, российские войска открыли огонь по тому, что выглядело, как приближающийся беспилотник. После этого раздался взрыв у здания реактора”.

Россияне снова врут?

Но ситуацией явно поспешили воспользоваться россияне. Их ставленник, а также коллаборант и председатель так называемого движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обвинил в атаке Украину:



“В результате удара нацистов по Запорожской АЭС поврежден грузовик, который привез продукты. Три сотрудницы ЗАЭС ранены в результате удара дрона.

Запорожская атомная электростанция подверглась беспрецедентной серии атак дронов со стороны укронацистов, создана прямая угроза безопасности ЗАЭС, заявили в "Росатоме"”.

Оккупанты традиционно во всем обвиняют Украину и даже публикуют несколько кадров с последствиями "прилетов", показывают военный грузовик, якобы везший продукты в столовую АЭС. А также демонстрируют прилет по куполу энергоблока. Если честно, визуально он в полном порядке.

Куда летели дроны?

В МАГАТЭ Украину не обвиняют, но добавляют важные детали. По их мнению, целью дронов могли являться средства наблюдения и связи на станции. К тому же повреждения были незначительны, а ситуация сейчас не представляет опасности. Однако в этот же день 7 апреля независимые наблюдатели слышали звуки артиллерийских выходов в опасной близости от станции. Логично, что речь идет о работе российской артиллерии, которая безнаказанно плещет прямо со станции.



“7 апреля, впервые с ноября 2022 года и после того, как я предложил пять основных принципов, чтобы избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, в МАГАТЭ подтвердили, по крайней мере, 3 прямых попадания в защитную оболочку главного реактора ЗАЭС. Такого быть не может.



Как я говорил перед Советом Безопасности ООН никто не должен делать попытки получить какое-либо военное или политическое преимущество от атак на ядерные объекты.

Так нельзя делать.



Я настоятельно призываю лиц, принимающих военные решения, воздерживаться от любых действий, нарушающих основные принципы защиты ядерных объектов», — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

В ГУР причастность Украины к этой атаке отрицали. Кроме того, там считают, что эти удары БПЛА могли быть имитационными, поэтому целенаправленная провокация Кремля.

“Государство-агрессорка в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой кафиров», — добавил Юсов.

Есть ли угроза аварии?

Ситуация на ЗАЭС остается очень напряженной. Все 6 энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС пока не производят электроэнергию, но до сих пор сами в ней нуждаются. Питает, а значит, уберегает от аварии захваченную рашистами станцию именно Украина. Напомним, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

Их отказ чреват наступлением аварийной ситуации, а последствия могут быть непредсказуемыми. Все мы хорошо знаем, чем это заканчивается — ЧАЭС и японская Фукусима живут напоминания. Но окупантов это, похоже, не смущает — они как бы играют с ядерной безопасностью. 4 апреля после массированного удара по украинской энергетике ЗАЭС снова оказалась на грани блекаута. Россияне повредили одну из двух единственных линий, питавших станцию. ЗАЭС буквально снова висела на волоске.



"Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блекаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — сообщили в Энергоатоме.

Проблем становится больше

Но это далеко не все! Ядерное топливо, которое было и есть на ЗАЭС, которая уже третий год в преступных руках Росатома, скоро потребует замены — там просто стекают все сроки годности. Что делать с этим никто пока не знает.



Срок годности используемого в реакторах ЗАЭС ядерного топлива скоро истечет. Проблема усугубляется тем, что его некому заменить в случае необходимости. Об этом сообщил и.о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин в колонке для "Экономической правды".

Первые партии топлива были загружены в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет.

"Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии", — отметил Котин.

Враг может не справиться с ЗАЭС

Он добавил, что современная украинская ЗАЭС технологически существенно отличается от российских станций, с которыми привыкли работать российские ядерщики. Они не знают, что с ней делать, а последних компетентных украинских специалистов со станции выжили еще в феврале 2024-го.



Для решения этой проблемы необходимо провести анализ безопасности. Если по его результатам необходимо будет выгрузить топливо из реакторов, то появятся многие другие вопросы, на которые пока нет ответов. Это чисто технический вопрос, а технические проблемы решаются компетентным, опытным и лицензированным техническим руководством и инженерами оператора АЭС.

Такого персонала на Запорожской АЭС уже нет. 3 февраля 2024 года рашисты вывели со станции последний компетентный персонал "Энергоатома" (около 400 человек), в том числе лицензированный. Там нет людей, способных принимать сложные решения, от которых зависит ядерная и радиационная безопасность объекта», – отметил руководитель «Энергоатома».

По словам Котина, нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из России специалисты не имеют ни компетенции, ни опыта, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций России, добавил он.

Украина должна уволить ЗАЭС силой?

Пока единственный реальный вариант спасти станцию, а следовательно и обезопасить человечество от новой ядерной атаки — вернуть станцию Украине. К этому неоднократно призывали и в МАГАТЭ, однако россияне на это не идут, тем самым усиливая ядерный шантаж всей Европы. По данным СМИ, решить этот вопрос пытались в ГУР, а именно уволить станцию с оружием в руках, однако неудачно.



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