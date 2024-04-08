ЗАЕС атакували дрони: у Буданова зробили термінову заяву

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС днями стало неспокійно. Фахівці МАГАТЕ заявили, що на станцію залетіли три невідомі дрони. У ГУР також зробили термінову заяву!

Що насправді трапилося на ЗАЕС, в якому стані зараз окупований об’єкт і чи є загроза ядерної катастрофи? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Надзвичайна ситуація на ЗАЕС?

7 квітня російські окупанти заявили про наліт безпілотників на окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі. За їхніми словами, на станцію прилетіли щонайменше три невідомі дрони-камікадзе. Згодом інцидент підтвердили і ядерники з МАГАТЕ, які постійно стежать за станом об’єкта в окупації.



Експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що 7 квітня там здетонував дрон. Детонацію спостерігали і фахівці МАГАТЕ.

“Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку”, – заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Заява МАГАТЕ

Пізніше в МАГАТЕ розкрили й інші важливі деталі. Виявляється, один із дронів поранив російських ядерників, які зараз “володарюють” на українській станції. Є й тривожна новина – один з БпЛА пошкодив захисний купол 6-го реактора ЗАЕС, на щастя, некритично.

“Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику, виїхали на три уражені локації. Вони змогли підтвердити фізичний вплив вибухів дронів, зокрема на одній із шести реакторних будівель станції, де було уражено обладнання для спостереження та зв'язку. Коли вони перебували на даху реактора 6-го енергоблока, російські війська відкрили вогонь по тому, що мало вигляд безпілотника, який наближався. Після цього пролунав вибух біля будівлі реактора”.

Росіяни знову брешуть?

Але ситуацією відверто поспішили скористатися росіяни. Їхній ставленик, а також колаборант і голова так званого руху “Мы вместе с Россией” Володимир Рогов звинуватив в атаці Україну:

“Унаслідок удару нацистів по Запорізькій АЕС пошкоджено вантажівку, яка привезла продукти. Три співробітниці ЗАЕС поранені внаслідок удару дрона.

"Запорізька атомна електростанція зазнала безпрецедентної серії атак дронів з боку укронацистів, створено пряму загрозу безпеці ЗАЕС", – заявили в "Росатомі".

Окупанти традиційно у всьому звинувачують Україну і навіть публікують кілька кадрів з наслідками “прильотів”, показуючи військову вантажівку, яка нібито везла продукти до їдальні АЕС. А також демонструють "прильот" по куполу енергоблока. Якщо чесно, візувально він у повному порядку.

Куди летіли дрони?

В МАГАТЕ Україну не звинувачують, але додають важливі деталі. На їхню думку, ціллю дронів могли бути засоби спостереження та зв’язку на станції. До того ж ушкодження були незначні, а ситуація зараз не становить небезпеки. Проте цього самого дня, 7 квітня, незалежні спостерігачі чули звуки артилерійських виходів у небезпечній близькості від станції. Логічно, що йдеться про роботу російської артилерії, яка безкарно гатить просто зі станції.

“7 квітня, вперше від листопада 2022 року та після того, як я запропонував 5 основних принципів, щоб уникнути серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, у МАГАТЕ підтвердили принаймні 3 прямі влучання в захисну оболонку головного реактора ЗАЕС. Такого не може бути.



Як я казав перед Радою Безпеки ООН, ніхто не має робити спроб отримати будь-яку військову чи політичну перевагу від атак на ядерні об’єкти.

Так не можна робити.



Я наполегливо закликаю осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів”, – повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

У ГУР причетність України до цієї атаки заперечили. Крім того, там вважають, що ці удари БпЛА могли бути імітаційними, тож є цілеспрямованою провокацією Кремля.

“Держава-агресорка вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів”, – додав Юсов.

Чи існує загроза аварії?

Ситуація на ЗАЕС залишається вкрай напруженою. Всі 6 енергоблоків найбільшої в Європі АЕС наразі не виробляють електроенергію, втім, досі самі її потребують. Живить, а отже, вберігає від аварії захоплену рашистами станцію саме Україна. Нагадаємо, від початку російської окупації Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації, а наслідки можуть бути непередбачуваними. Всі ми добре знаємо, чим це закінчується – ЧАЕС та японська Фукусіма живе тому нагадування. Але окупантів це, схоже, не бентежить – вони ніби граються з ядерною безпекою. 4 квітня після масованого удару по українській енергетиці ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту. Росіяни пошкодили одну з двох єдиних ліній, які живили станцію. ЗАЕС буквально знову висіла на волосинці.

“Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї – останньої – лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції”, – повідомили в "Енергоатомі".

Проблем стає більше

Але це ще далеко не все! Ядерне паливо, що було і є на ЗАЕС, яка вже третій рік – у злочинних руках “Росатома”, скоро потребуватиме заміни – там просто збігають усі терміни придатності. Що робити з цим, ніхто наразі не знає.

Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити в разі необхідності. Про це повідомив в.о. голови правління “Енергоатома” Петро Котін у колонці для “Економічної правди”.

Так, перші партії палива були завантажені в реактори ЗАЕС ще 2017 року, а його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить шість років.

“Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, визначених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії”, – зауважив Котін.

Ворог може не впоратися з ЗАЕС

Він додав, що сучасна українська ЗАЕС технологічно значно відрізняється від російських станцій, з якими звикли працювати російські ядерники. Вони не знають, що з нею робити, а останніх компетентних українських фахівців зі станції “вижили” ще в лютому 2024-го.

Для розв'язання цієї проблеми необхідно провести аналіз безпеки. Якщо за його результатами необхідно буде вивантажити паливо з реакторів, то постане багато інших запитань, на які наразі немає відповідей. Це суто технічне питання, а технічні проблеми вирішуються компетентним, досвідченим і ліцензованим технічним керівництвом та інженерами оператора АЕС.

“Такого персоналу на Запорізькій АЕС уже немає. Від лютого 2024 року рашисти вивели зі станції останній компетентний персонал "Енергоатома" (близько 400 осіб), зокрема ліцензований. Там немає людей, спроможних ухвалювати складні рішення, від яких залежить ядерна та радіаційна безпека обʼєкта”, – зазначив керівник “Енергоатома”.

За словами Котіна, немає і персоналу, який може виконувати складні операції, повʼязані з безпекою. Завезені з Росії “фахівці” не мають ні компетенції, ні досвіду, адже сучасна Запорізька АЕС суттєво відрізняється від атомних електростанцій Росії, додав він.

Україна має звільнити ЗАЕС силою?

Поки єдиний реальний варіант врятувати станцію, а отже, і убезпечити людство від нової ядерноїатастрофи – повернути станцію Україні. До цього неодноразово закликали і в МАГАТЕ, проте росіяни на це не йдуть, тим самим посилюючи ядерний шантаж усієї Європи. За даними ЗМІ, вирішити це питання намагалися в ГУР, а саме звільнити станцію зі зброєю в руках, проте невдало.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДРОНИ ВДАРИЛИ ПО ЗАЕС! У Буданова зробили термінову заяву!

Читайте провідні новини дня: