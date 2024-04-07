Вибух дрона на Запорізькій АЕС: в ГУР прокоментували інцидент

У Головному управління розвідки заявили, що Росія здійснює постійні провокації з імітаціями ударів по ЗАЕС.

До жодних збройних провокацій на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції Україна не причетна.

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП.

За його словами, імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів.

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“Держава-агресорка вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів”, - наголосив Андрій Юсов.

Речник ГУР МО наголосив, що Росія повинна вивести війська з у сіх об'єктів ЗАЕС.

“Лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що 7 квітня в районі Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ, вибухнув дрон.

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