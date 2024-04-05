“Атака дрона” у Придністров’ї: у Молдові назвали мету провокації

Цей випадок названо ще однією провокацією з боку так званої “Придністровської Молдовської республіки”.

Повідомлення про “атаку дрона” на військову частину, яке поширили пропагандисти невизнаного Придністров’я, має на меті лише привернути увагу до сепаратистського регіону та посіяти паніку серед місцевих мешканців.

Про це заявили у Бюро реінтеграції Молдови, передає NewsMaker.

Цей випадок названо ще однією провокацією з боку так званої “Придністровської Молдовської республіки”.

У Бюро наголосили, що з'ясовувати обставини і розслідувати цей інцидент можуть виключно уповноважені законом правоохоронні органи, однак вони не мають доступу до цієї зони.

"У регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 квітня, на території так званої військової частини невизнаної “Придністровської Молдовської республіки” начебто пролунав вибух. Місцеві пропагандисти з телеканалу “Перший Придністровський” заявили, що цей об’єкт зазнав атаки невідомого дрона і опублікували відео польоту якогось безпілотника.

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