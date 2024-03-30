Жорсткий варіант вирішення проблеми Придністров’я: експерт пропонує формат “1+1”

Цей варіант дозволить “відмінусувати” зону ризику та великий склад із боєкомплектом, розташований на сепаратистській території Молдови.

Найкращим варіантом вирішення проблеми так званої “Придністровської Молдовської республіки”, яку в сепаратистському регіоні Придністров’я підтримує Росія, міг би стати формат "1+1", тобто Молдова + Україна.

Таку думку висловив у своєму дописі в Telegram військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи недавню заяву очільника МЗС Молдови Міхая Попшоя.

Раніше очільник молдовського зовнішньополітичного відомства заявив про неможливість відновлення формату "5+2", тобто переговорів за участю Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації, України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

“Не можу не погодитись із главою МЗС Молдови. Найкращий варіант вирішення проблематики "ПМР", це не безглуздий архаїзм "5+2", а формат "1+1", тобто Молдова + Україна. Офіційний запит Кишинева до Києва і загони зачистки з України”, - запропонував Коваленко.

За його словами, цей варіант дозволить “відмінусувати” зону ризику та великий склад із боєкомплектом, розташований на сепаратистській території Молдови, а окрім того спростити логістику на Одещину через “зачищену територію” так званої “ПМР”.

"Проблему з раковою пухлиною - метастазою "русского міра", завжди потрібно вирішувати оперативно. З ПМР цей процес і так затягнувся. Час процеси прискорювати. Жорсткою хіміотерапією", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові.

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