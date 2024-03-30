Жесткий вариант решения проблемы Приднестровье: эксперт предлагает формат "1+1"

Этот вариант позволит "отминусовать" зону риска и большой склад с боекомплектом, расположенный на сепаратистской территории Молдовы.

Лучшим вариантом решения проблемы так называемой "Приднестровской Молдавской республики", которую в сепаратистском регионе Приднестровья поддерживает Россия, мог бы стать формат "1+1", то есть Молдова + Украина.

Такое мнение высказал в своем сообщении в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя недавнее заявление главы МИД Молдовы Михая Попшоя.

Ранее глава молдавского внешнеполитического ведомства заявил о невозможности возобновления формата "5+2", то есть переговоров с участием Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов.

“Не могу не согласиться с главой МИД Молдовы. Лучший вариант решения проблематики "ПМР" это не бессмысленный архаизм "5+2", а формат "1+1", то есть Молдова + Украина. Официальный запрос Кишинева в Киев и отряды зачистки из Украины”, – предложил Коваленко.

По его словам, этот вариант позволит "отминусовать" зону риска и большой склад с боекомплектом, расположенный на сепаратистской территории Молдовы, а также упростить логистику на Одесщину через "зачищенную территорию" так называемой "ПМР".

"Проблему с раковой опухолью — метастазой "русского мира", всегда нужно решать оперативно. С ПМР этот процесс и так затянулся. Пора процессы ускорять. Жесткой химиотерапией", — резюмировал Коваленко.

Напомним, Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию для проведения гибридных операций для дестабилизации ситуации в Молдове.

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